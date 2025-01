Atalanta, il presidente Percassi: “Koopmeiners ha sbagliato atteggiamento”

Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi è tornato ad attaccare l'ormai centrocampista della Juve Teun Koopmeiners

Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi è tornato ad attaccare l’ormai centrocampista della Juve Teun Koopmeiners: “Koop ha sbagliato proprio atteggiamento. Pensare che a inizio stagione avevamo l’ambizione di confermare tutti i top. E lui ha scansato perfino la finale di Supercoppa UEFA con il Real. Non c’era bisogno che arrivasse a tanto. Quando abbiamo incontrato la Juve è venuta a dirci che era dispiaciuto. Sì, però gliel’abbiamo detto chiaro: hai sbagliato! È anche un fatto di gratitudine. Assalto a Lookman in estate? Faremo di tutto. Ma non deve restare controvoglia. In fondo abbiamo sostituito Zapata, Muriel e Gomez…”.

Le parole del presidente dell’Atalanta

Su Gasperini ha poi aggiunto: “Gli anni parlano per lui, ha battuto tutti i record. Se fu veramente sull’orlo dell’esonero il primo anno? Non era una situazione facile. Perse le prime 4 partite su 5. Aveva contro tutta la città e i tifosi. A un certo punto decisi di parlare alla squadra: ‘Non azzardatevi a pensare che mandiamo via lui. Lui è qui e continuerà a starci. Vedete di darci retta, altrimenti mandiamo via voi’. Guarda caso vinciamo la partita con il Crotone… E da lì inizia la risalita”.Nel frattempo arrivano grandi novità di mercato: al posto di Vlahovic arriva… <<<