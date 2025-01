Capello sullo Scudetto: “Inter e Napoli, ma occhio all’Atalanta”

Fabio Capello, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla lotta Scudetto, citando Inter, Napoli ed Atalanta.

Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta: “Forse la vera Inter era quella vista nel finale del primo tempo del Milan, prima di subire la rimonta. In generale, non gioca con la stessa intensità alla quale ci aveva abituato. In questa fase del campionato è più passiva e dovrà interrogarsi proprio sul perché ciò stia accadendo. Testa a testa con il Napoli? Che il Napoli possa essere la squadra più fresca e pericolosa non c’è il minimo dubbio, ma la forza di Conte non è nel riposo, ma nell’equilibrio e nel fatto che non prenda gol”.

Sull’Atalanta

"L'Atalanta ha momenti di stanca, ma ancora non la tiro fuori dalla lotta scudetto: deve recuperare più di un giocatore ed è un gruppo di uomini messi dall'allenatore sullo stesso livello. Tutti sono importanti, senza stelle e gelosie. Cosa farà la differenza da qui a fine stagione? Che i giocatori più validi restino fisicamente integri. E poi che il turnover sia… super ragionato. All'inizio di una partita, quando decidi di far riposare qualcuno, puoi metterne dentro due nuovi. Tre, se si vuole esagerare. Ci sono dei meccanismi che funzionano quando non viene alterato il livello dei giocatori. Questo vale anche e soprattutto all'Inter: pensavamo che dietro ai titolari Inzaghi avesse una coperta di cachemire e, invece, era solo di lana…".