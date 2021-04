Verso Udine: Juventus in campo al mattino

Domenica la partita conto l'Udinese

La Juventus ha pareggiato domenica contro la Fiorentina, scendendo al quarto posto in classifica e mettendosi in una situazione complicata in vista della corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. Con l'Atalanta seconda a due punti, i bianconeri sono appaiati in classifica con Napoli e Milan, con i rossoneri per ora quinti per gli scontri diretti. Il ritorno contro la squadra di Pioli sarà una partita da non sbagliare anche per questo motivo quindi, con la squadra di Andrea Pirlo che prima deve però pensare alla partita in programma domenica alle 18 contro l'Udinese.

In vista della sfida alla squadra di Gotti, la Juventus è scesa ieri in campo agli ordini di Andrea Pirlo, con il resoconto dell'allenamento pubblicato poi sul sito bianconero: "La Juventus è pronta a un'altra trasferta, dopo quella di Firenze. I bianconeri, domenica 2 maggio, faranno visita all'Udinese, reduce dal successo sul Benevento, per andare a caccia di punti importanti per la classifica: fischio d'inizio del match alle 18:00.

Il gruppo, dopo la giornata di riposo di ieri, si è ritrovato questo pomeriggio al JTC concentrandosi sul lavoro atletico e sulle esercitazioni per la gestione del possesso palla.

Domani la preparazione continua: allenamento fissato al mattino." (Juventus.com)

La squadra è quindi in campo per continuare la preparazione alla sfida, con una buona notizia per Andrea Pirlo che arriva da Federico Chiesa: l'ex giocatore della Fiorentina, dopo due gare di assenza. è tornato a disposizione del tecnico bresciano, ed è pronto a scendere in campo domenica nella delicata trasferta alla Dacia Arena.

Della Juventus ha parlato anche l'ex allenatore Francesco Graziani: "Cristiano Ronaldo ci ha abituato male, è in un momento di grande difficoltà, non solo fisica ma anche psicologica. Lo vedo un po' avulso dagli altri compagni: non so costa stia succedendo tra lui e gli altri. Quando dicevo a suo tempo: quando Cristiano sale sul pullman, la Juve è già sull'1-0 è la verità perché 25 gol li ha fatti. Il problema è che come abbassa la sua qualità tecnica, la Juventus va in grandissima difficoltà perché è legata troppo ai suoi singoli, Cristiano Ronaldo su tutti e le manca un elemento fondamentale per una squadra di calcio: il gioco. La Juventus non ha gioco, lo dico da due mesi e mezzo".