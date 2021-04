Donnarumma, rinnovo ancora lontano. E la Juve osserva…

Il punto sulla situazione del portiere rossonero

redazionejuvenews

Mancano ormai solamente cinque partite alla fine del campionato e la Juventus, dopo il pareggio di Firenze e i risultati arrivati ieri, si trova al quarto posto in classifica per miglior differenza reti nei confronti del Milan. Il club bianconero, fino al termine di questa annata caratterizzata da risultati fin qui altalenanti, dovrà raccogliere il maggior numero di punti possibili per raggiungere l'obiettivo di un posto nella prossima edizione della Champions League. Un traguardo che, poi, permetterebbe l'arrivo di grandi nomi in rosa nel corso della prossima sessione di mercato estiva.

Tra i volti nuovi in casa della "Vecchia Signora" potrebbe esserci quel Gianluigi Donnarumma seguito da vicino ormai da tanti anni ma che, per un motivo o per un altro, ha poi sempre giurato massima fedeltà alla causa del Milan. Uno scenario che però, nelle prossime settimane, potrebbe cambiare. Il ragazzo andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 di giugno e, almeno per il momento, non sembra intenzionato a rinnovare. Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, Mino Raiola avrebbe respinto al mittente l'ennesima proposta rossonera comprendente, oltre ad un ingaggio di 8 milioni di euro a stagione, anche una clausola rescissoria da almeno 35 milioni in caso di mancata qualificazione alla Champions.

L'agente del numero 99 continua a spingere su ingaggio intorno ai 12 milioni di euro che il club non vorrebbe però assecondare. Ecco quindi riaprirsi la pista che porterebbe il primo portiere della Nazionale all'ombra della Mole a discapito di un Wojciech Szczesny che, nelle ultime uscite, è stato sommerso dalle critiche per alcuni evidenti errori commessi. Il numero uno polacco potrebbe essere uno dei sacrificati della dirigenza juventina, che punta a far cassa per poi rinforzare altri reparti. Nel suo futuro potrebbe esserci la Premier League. Svanita l'ipotesi Psg, che nelle scorse ore ha annunciato il rinnovo di Keylor Navas.