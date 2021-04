Ronaldo: “Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle tue scuse”

Post del portoghese sulla sua pagina Instagram

redazionejuvenews

La Juventus ha pareggiato domenica contro la Fiorentina per 1-1, andando a complicare la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League: dopo i risultati del week end i bianconeri sono infatti finiti al quarto posto in classifica, con l'Atalanta seconda a due punti in più, e con Milan e Napoli a 66 come la squadra di Andrea Pirlo, con la Lazio che con una partita in meno può portarsi a meno due dalle sue avversarie. Una situazione complicata che per la Juve vuol dire solo una cosa: cercare di vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato per centrare la qualificazione, senza la quale i piani dei bianconeri dovrebbero ridimensionarsi notevolmente.

In queste ultime partite ci si attende molto da Cristiano Ronaldo, a secco da quattro partite consecutive, e più nervoso che mai: il portoghese dovrà ritrovare la via del gol per spingere la Juventus nelle prime posizioni e per concludere l'anno al meglio: proprio per questo il calciatore si sta caricando, come dimostra il post sulla sua pagina Instagram. Una foto seduto su una scalinata e una didascalia che fissa i futuri obiettivi: "Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle tue scuse", con il popolo juventino che ha commentato caricandolo in vista dello sprint finale.

Di Ronaldo ha parlato anche l'ex giocatore della Juventus Angelo Di Livio: "Dobbiamo ringraziare Ronaldo per aver scelto la Serie A e aver ridato luce al nostro scadente campionato. Ho la sensazione che qualcosa stia finendo. Con la Fiorentina l’ho visto fuori dal gioco e poco lucido. L’unico che non venderei è Dybala: deve essere il futuro. Chiesa mi ricorda i giocatori della mia Juve per la sua cattiveria, lo vedo già capitano. Ora la Juve rischia, non può più sbagliare. Bisogna salvare il salvabile: chiudere tra le prime quattro e vincere la Coppa Italia. Arrivare quinti sarebbe un fallimento. Pirlo merita conferma? La Juve non può disputare un altro campionato e un’altra Champions così. Con Pirlo o senza Pirlo la mentalità deve cambiare".