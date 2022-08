Qui Udinese, Scuffet: “Partita con la Juve? Sarà una settimana come tutte le altre”

TORINO - Simone Scuffet, portiere dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tonight circa la partita di prossima settimana contro la Juventus: "Questa per me deve essere una settimana normale di lavoro e allenamento. Quella di domenica sarà sicuramente una bella partita ed è molto bello farne parte. Sarà una settimana come tutte le altre, tutto l’anno ho dato sempre il massimo in allenamento, l’unica differenza è che questa settimana dobbiamo giocare una partita importante. Facciamo questo mestiere perché ci piace, quando possiamo giocare deve essere un momento di gioia e di divertimento non di stress o ansia perché non è quello il modo in cui va vissuto il nostro mestiere. Per noi sarebbe bello finire il campionato il più in alto possibile, finire noni o 15esimi non è la stessa cosa. È importante che noi continuiamo a far vedere che lavoriamo tutti i giorni per raggiungere il punto più alto possibile della classifica".