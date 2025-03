Juve Next Gen, il tabellino della partita con l’Avellino

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche del tabellino del match odierno.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Serie C NOW – Girone C – 29ª giornata Stadio “Partenio-Lombardi” – Avellino Marcatori: 3’ pt. Lescano (A), 9’ pt. Guerra (J), 30’ pt. Lescano (A), Avellino: Iannarilli, De Cristofaro (14’ st. Palumbo), Rigione (Cap.), Palmiero (14’ st. Rocca), Patierno, Cagnano, Sounas (24’ st. Armellino), Cancellotti, Lescano (24’ st. Russo), Enrici, Panico (9’ st. D’Ausilio). A disposizione: Marson, Todisco, Cionek, Zuberek, Mutanda. Allenatore: Raffaele Biancolino. Juventus Next Gen: Daffara, Afena-Gyan, Macca, Cudrig (29’ st. Comenencia), Guerra (Cap.) (17’ st. Semedo), Scaglia, Gil (41’ st. Perotti), Adzic (29’ st. Papadopoulos), Turicchia, Faticanti (41’ st. Owusu), Pietrelli. A disposizione: Garofani, Cat Berro, Poli, Citi, Turco. Allenatore: Massimo Brambilla. Ammoniti: 35’ pt. Gil (J), 13’ st. (Palumbo) 35’ st. Cancellotti (A), 37’ st. Comenencia (J), 39’ st. Cagnano (A), 48’ st. D’Ausilio (A). Arbitro: De Angeli Assistenti: Cataneo – Nicosia Prossimo impegno Serie C NOW – Girone C – 30ª giornata Juventus Next Gen – Team Altamura Sabato 8 marzo 2025 – ore 17:30″.

Le parole di Brambilla

“Arrivavamo da una striscia molto positiva di risultati che ci aveva permesso di tirarci fuori dalla posizioni scomode di classifica. Anche oggi, nonostante la sconfitta, i ragazzi hanno dimostrato di stare bene sia fisicamente che mentalmente perchè siamo venuti a giocare su un campo difficile, contro una squadra forte come l’Avellino, ma non ci siamo fatti intimorire e abbiamo disputato il match con coraggio. Il risultato non ci piace, ovviamente, ma abbiamo dato tutto e da domani inizieremo a pensare alle prossime gare. Noi siamo venuti qui per giocarci le nostre carte, consapevoli delle difficoltà che avremmo dovuto fronteggiare. A livello difensivo, però, siamo soddisfatti di quanto fatto e alla fine sono stati gli episodi a condizionare il risultato finale”.