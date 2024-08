Serie A, non solo Mckennie: Fiorentina vicina a Tessmann

In Serie A, la Fiorentina starebbe lavorando per una squadra sempre più americana: oltre a Mckennie, i viola potrebbero chiudere per Tessmann

Proprietà americana, squadra americana. Quantomeno, la società di proprietà di Rocco Commisso potrebbe chiudere nel giro di breve tempo per due colpi made in USA per la propria mediana. Il primo nome su cui il club viola avrebbe messo gli occhi sarebbe quello di Weston Mckennie, in uscita dalla Juventus, mentre il secondo potrebbe diventare Tanner Tessmann del Venezia.

Trattativa avanzata per Tessmann

Se per il calciatore della Juve le parti sembrerebbero ancora piuttosto fredde, molto diversa sembrerebbe la situazione per il calciatore degli arancioneroverdi. Fiorentina e Venezia avrebbero un accordo sul trasferimento e i viola starebbero lavorando con il procuratore per l’accordo con il giocatore. Un accordo non scontato, visto che proprio le commissioni per l’agente avrebbero già fatto saltare il trasferimento all’Inter, ma comunque auspicabile.