Calciomercato Juve, Mckennie freddo sull’ipotesi Fiorentina

Mckennie dovrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato: il giocatore non gradirebbe particolarmente l'ipotesi Fiorentina

La Juventus continuerebbe a cercare una soluzione in uscita per Weston Mckennie. Nelle ultime ore, si sarebbe fatto forte l’interesse della Fiorentina per lui. Secondo quanto riportato da La Nazione, ci sarebbe già un intesa di massima tra i due club sulla base di 10 milioni di euro. A complicare l’affare potrebbe esserci però ancora una volta la volontà del calciatore.

Mckennie non convinto della Fiorentina

Così come quanto avvenuto alcune settimane fa con l’Aston Villa, Mckennie non impazzirebbe all’idea di vestire la maglia viola. Tra le idee del calciatore, ci sarebbe quella di indossare una maglia importante all’estero, possibilmente in un club ambizioso che disputi la Champions League.