Juve, i convocati per la Fiorentina: ritorna Conceicao

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato con la lista dei convocati per la partita con la Fiorentina: “L’ultimo turno di Serie A prima della sosta per gli impegni delle Nazionali vedrà la Juventus andare in scena a Firenze sul campo della Fiorentina. Appuntamento fissato per domani, domenica 16 marzo 2025, alle ore 18:00 al “Franchi”. Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro la formazione viola. SERIE A | FIORENTINA-JUVENTUS, I CONVOCATI 1 Perin 2 Alberto 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 12 Veiga 15 Kalulu 16 McKennie 19 Thuram 20 Kolo Muani 22 Weah 23 Pinsoglio 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.

Le parole di Motta

“Dimissioni in caso di mancata Champions? Penso solo alla Fiorentina. Ho la totale fiducia da parte della società. Mi ha fatto molto piacere la vicinanza della proprietà. Siamo concentrati solo sulla Fiorentina. Più preoccupato per il mio futuro o per il quarto posto? Il mio futuro non è la priorità. La priorità oggi è la squadra, è la partita di domani. Nel nostro mestiere l’allenatore è sempre messo in discussione, è giusto che sia così. Io per primo mi metto sempre in discussione, faccio analisi quotidiane. La cosa più difficile ma importante è mantenere la calma e rimanere lucidi”.