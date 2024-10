Juventus-Inter, Acerbi salta il derby d’Italia di domenica

Il sito ufficiale dell'Inter ha pubblicato una nota su Acerbi, che molto probabilmente salterà il derby d'Italia con la Juve.

Il sito ufficiale dell’Inter ha pubblicato una nota su Acerbi, infortunatosi nell’ultima gara di campionato contro la Roma. Ecco il comunicato sullo stop del centrale italiano, che quasi sicuramente salterà la tanto attesa gara di domenica pomeriggio contro la Juventus, match decisivo tra due squadre ai vertici della classifica del campionato di Serie A: “Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”.

Le parole di Inzaghi

“È una partita di Champions, non semplice da affrontare. In campionato non sono paritti benissimo, hanno cambiato allenatore e ripreso quello dello scorso anno. Nell’ultima di campionato hanno vinto col Lucerna, ci saranno difficoltà e vanno affrontate nel modo giusto. Campo sintetico? Chiaramente è una cosa nuova per noi e infatti siamo venuti a fare allenamento qui, come di solito non succede. Gli indisponibili? Calhanoglu, Acerbi, Asllani e Buchanan non ci saranno, oggi valuto le condizioni di chi ha giocato domenica e vedo come sta Zielinski, che di recente aveva dato buone risposte. Poi cercherò di fare le scelte più giuste per questa partita”.