Abodi: “Mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza”

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato a margine della firma del protocollo tra Sport e Salute e la Conferenza della Regioni e Province autonome , dicendo la sua sul caso Acerbi: "Per come siamo usciti da questa vicenda mi auguro che chi ha giudicato abbia avuto tutte le informazioni utili per giudicare e mi auguro che Acerbi sia in pace con la sua coscienza. Sul tema del razzismo non voglio aggiungere nulla perché conteranno solo i fatti. Comprendo l'amarezza, partendo dal rispetto per Juan Jesus, ma ritengo che bisogna fare uno sforzo nonostante questa amarezza perché il fenomeno non si può contrastare disarticolati. Serve compattezza. Spesso ci si nasconde dietro al fatto che la passione popolare è inesauribile, ma questo dato non deve essere un elemento di copertura dei problemi ma un elemento di responsabilizzazione. Il fatto che nonostante gli stadi inadeguati e le crisi che coinvolgono anche il settore arbitrale, la gente continui così numerosa ad andare a vedere le partite, deve essere un ulteriore elemento di responsabilità ma io questa attenzione non la noto. Altrimenti ci metteremo tutti più a disposizione degli altri".