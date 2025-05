Juve, Turcato: “Vlahovic non ha un buon rapporto con la dirigenza”

Turcato ha parlato dell'attaccante della Juve, Vlahovic: per il giornalista, i rapporti con la dirigenza bianconera non sarebbero eccellenti

Intervistato per Radio Bianconera, Enrico Turcato ha parlato della differenza tra il comportamento recente di Lautaro Martinez dell’Inter e di Dusan Vlahovic nella Juventus in considerazione dei recenti acciacchi fisici. Ecco le sue parole: “La Champions è la competizione più episodica del Mondo, le parate di Sommer, i pali, il gol di Acerbi al 93′ hanno premiato l’Inter. Non hanno mai mollato un attimo e ci hanno sempre creduto. Lautaro ha giocato con una gamba sola. Perché Vlahovic non ha giocato invece a Bologna? Lautaro è il capitano, il trascinatore, il più pagato, con un contratto appena rinnovato. Vlahovic non ha un buon rapporto con la dirigenza, va in scadenza tra un anno e le sue ultime due stagioni non sono state memorabili. E’ una questione di attaccamento…”

Turcato: “L’Inter si è meritata questa finale”

Inoltre, sull'attuale ciclo dell'Inter, il giornalista ha aggiunto: "Sappiamo che il calcio è ciclico, la Juventus ne ha vissuto uno vincente anni fa con due finali giocate non come speravano i tifosi, ma ora quel ciclo è finito. Giocare due finali di Champions in tre anni è un merito per l'Inter, ci sta da parte di una buona parte di tifo bianconero vivere con rammarico questo periodo perché vorrebbe tornare a vivere le gioie del passato, ma il calcio è così. Ora vedremo se l'Inter giocherà questa finale in maniera diversa, perché nel doppio confronto col Barcellona se la sono meritata. Al di là degli episodi, sono stati in svantaggio per soli 6′ in tutta la partita".