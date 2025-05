Mercato Juve, notizia clamorosa su Vlahovic: “Incredibile ma vero”

Ci sono nuovi aggiornamenti riguardanti la Juventus e quello che potrebbe succedere da qui in avanti sul fronte Vlahovic

Juventus, il calciomercato parla chiaro: novità su Vlahovic

La Juventus non cambia idea: il prossimo anno è attesa una vera e propria rivoluzione. Ecco il motivo per cui Giuntoli già da tempo sta lavorando per capire come pianificare al meglio le prossime mosse. E in tal senso, occhi bene aperti per quanto riguarda Dusan Vlahovic. Su questo sito web lo diciamo da mesi: le possibilità di una sua permanenza a Torino sono bassissime. Per mille motivi che non stiamo qui a ripetere. Allo stesso tempo, però, sta circolando ora una voce pazzesca e clamorosa rispetto a ciò che potrebbe avvenire rispetto proprio al suo addio.

Il giocatore, svela calciomercato.com, non ha grandi richieste: per intenderci, non ci sono compratori. Disposti, almeno, a mettere sul tavolo una somma importante per lui. O forse, neanche minima. Ecco la ragione per cui secondo lo stesso sito, la Juve rischia grosso. Grossissimo. Di perderlo a zero euro la prossima estate, nel 2026. Quando gli scadrà il contratto. Una notizia incredibile, se ci pensate. Ma che sta prendendo piede. Se da qui all’estate non arriveranno offerte importanti, il rischio resta in piedi. Chissà che Giuntoli non possa davvero pensare ad un colpo di scena da qui a qualche settimana. Magari, accettando delle offerte al ribasso. Vedremo, nel frattempo comunque occhi bene aperti: sta circolando un’altra voce davvero grossa su Conte <<<