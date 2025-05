Pavan: “Juventus aggrappata a Kolo Muani e Vlahovic”

Massimo Pavan ha parlato di Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic, considerandoli i possibili giocatori chiave dell'attuale Juventus

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato degli attaccanti della Juventus, Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus si trova aggrappata ai suoi attaccanti e in particolare aggrappata a Kolo Muani e Dušan Vlahović per la partita difficilissima che ci sarà domani a Bologna. Una gara che la Juventus dovrebbe vincere, ma che alla fine può anche accontentarsi di non perdere. Una partita fondamentale per la Juventus, perché si trova in una condizione tale che un ulteriore passo falso, dopo quello con il Parma, sarebbe assolutamente deleterio”.

Pavan: “L’assenza di Yildiz è pesante”

Il giornalista ha proseguito: "Ci troviamo di fronte a un match con tantissimi interrogativi, con l'assenza pesante come quella di Kenan Yildiz e con altre assenze importanti, soprattutto in difesa. È proprio questo il tema principale, far sì che la difesa possa reggere, far sì che la difesa non possa prendere troppi goal e farsi che la squadra possa giocare alla pari con il Bologna e portare da casa un risultato positivo. Fondamentale, come detto, fare una grande gara perché, per esempio, vincere, vorrebbe dire fare un passo in avanti, forse decisivo. Ed ecco quindi, che si punta su Kolo Muani che contro il Monza è riuscito a sbloccarsi dopo tanto tempo ed anche, perché no, su Dušan Vlahović che viene da un periodo decisamente non buono, ma anche lui potrebbe sbloccarsi, visto che col Bologna ha un buono score".