Juve, Pedullà: “Vlahovic? C’è stato un incontro segreto a dicembre”

Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic in maglia Juve: “Nel 2022 la situazione Vlahovic per molti sarebbe stata la panacea per tutti i mali. Ora sono tre anni ed è diventato un grande problema. Vi racconto un retroscena sull’ultimo dialogo vero, dove hanno deciso di andare avanti fino alla consumazione del contratto. 12 milioni per il bonus fedeltà è una follia e queste follie le paghi. Se dicessimo che non è un problema diremmo una cosa che non sta né in cielo né in terra”.

Juve, le parole di Pedullà sul futuro di Vlahovic

"L'aria era diventata pesante da settembre – ha continuato il giornalista -, quando l'agente diceva che non si era disposti a spalmare. Quei soldi gli sono stati promessi, ma come si fa a farlo? Un incontro segreto c'è stato a dicembre, si sono detti che da una parte si può rinnovare con una soluzione che va bene a tutti, dall'altra parte Vlahovic ha detto di andare avanti così vedendo cosa succede. Un po' per volta ha perso visibilità, Motta ha scelto poi Kolo Muani".