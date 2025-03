Guardalà: “Juve, Tudor stravolgerà la squadra”

Giovanni Guardalà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo corso con Igor Tudor.

Giovanni Guardalà, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky Sport sul nuovo corso: “Sappiamo che Tudor gioca in maniera diversa, gioca 3-4-1-2 o 3-4-2-1, quindi con la difesa a tre, uomo a uomo, in un modo completamente diverso rispetto a Thiago Motta. Vorrà dare la sua impronta fin da subito, alla fine della stagione vedremo se avrà fatto bene e se verrà confermato dalla Juventus. Bisogna capire le condizioni di Cambiaso e Douglas Luiz e vedere come rientrano i Nazionale, ma la rosa è ampia e le scelte sono tante. La possibilità di giocare con la difesa a tre c’è, ci sono diversi centrali e c’è la possibilità di vedere una Juventus diversa”.

Su Tudor

“C’è un obiettivo da centrare obbligatoriamente, come la qualificazione in Champions e Tudor lo proverà a centrare con le sue idee e le sue forze. Ora c’è grande entusiasmo e voglia di ripartire, ma bisogna capire da qui in avanti cosa succederà. Ci sono giocatori chiaramente più legati a Thiago Motta, ma si va avanti e altri giocatori più felici del cambio, come Vlahovic che sicuramente sarà al centro del progetto”. Intanto ecco il report del primo allenamento di Tudor<<<