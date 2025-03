Conte alla Juventus, addio Giuntoli: voci clamorose | Calciomercato

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato: il punto della situazione su quello che potrebbe succedere sul fronte tecnico

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato: il punto della situazione

Francesco Oppini, noto volto televisivo e tifoso bianconero doc, ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio sull’arrivo di Igor Tudor al posto di Thiago Motta. Le sue parole hanno fatto rapidamente il giro dei social, specie quando ha lanciato una frecciata ben precisa: “Tudor non lo ha scelto Giuntoli, quindi fatevi due conti”. Secondo lui, dietro la scelta ci sarebbe la proprietà, che starebbe osservando sempre più da vicino l’operato dell’ex dirigente del Napoli. Un messaggio chiaro, che fa pensare a un equilibrio interno tutt’altro che solido.

Oppini poi ha allargato il discorso alla gestione societaria degli ultimi anni, tornando su un tema molto dibattuto: l’addio di Marotta. “Con lui la Juve aveva un vantaggio netto sulle altre, anche nella struttura, sembrava quasi un club inglese per impostazione. Invece nel giro di poco ci siamo normalizzati. Prima Allegri, ora Motta, ma intanto hai smantellato la Next Gen e fatto diversi errori sul mercato”. Un attacco deciso, che punta il dito contro scelte che, a suo dire, hanno frenato la crescita del club.

La chiusura è un mix tra provocazione e avvertimento: “L’unico nome credibile per ripartire è Antonio Conte”, ha detto senza mezzi termini. Ma è su un dettaglio apparentemente secondario che insiste: la visita del presidente FIGC Gravina alla Continassa. “Nel post pubblicato dalla Juve, Giuntoli non era nemmeno a Torino. Normale? Mah… Ci sono frizioni con Calvo? Qualcosa non torna. E per il futuro, occhio a chi potrebbero contat-tare…”. Chissà…