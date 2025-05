Di Gennaro: “Quarto posto? La Juve può farcela”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Champions in campionato.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Inter? Se arrivi in semifinale di Champions, lotti ancora per lo Scudetto, non la definirei fallimentare ma neanche sfortunata. Ho sempre pensato che questa squadra inconsciamente abbia puntato forte sulla Champions. Va fatta anche un’altra riflessione. In 4 anni un solo scudetto, visto l’organico, una riflessione va fatta. Anche se ripeto che Inzaghi ha tanti meriti ed è un ottimo allenatore, per questo deve rimanere. Ma una riflessione nel caso andrà fatta”.

Sulla Juve

"La Juve ha ancora delle chance, a parte le assenze. L'ho vista col Bologna, ha messo intensità e non era facile contro quella squadra. E ha giocato con giocatori adattati. Il tecnico è entrato un po' nella testa dei giocatori, si vede, il prossimo turno sarà molto particolare. La Juve non la vedo e non me la immagino fuori dalla Champions. Sarebbe una catastrofe dal punto di vista economico. Ci sarà una rivoluzione in casa Juve? Mi sembra comunque normale".