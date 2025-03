Pavan: “Juve al 3° posto sarebbe al limite del miracoloso”

Massimo Pavan ha parlato delle prospettive di classifica della Juventus: per il giornalista, il terzo posto sarebbe un risultato insperato

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juventus all’Atalanta. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus è già tutta focalizzata sull’Atalanta, la sfida con l’Inter era la più importante dell’anno, ora tocca agli orobici che potrebbero catapultare i bianconeri ad un incredibile terzo posto in classifica, al limite del miracoloso. Per vincere servirà essere concreti in attacco, molto di più di quanto visto a Bergamo, molto di più di quanto visto con Cagliari e Verona dove il rapporto occasioni create-gol fatti è risultato essere troppo basso”.

Pavan: “La Juve ha la migliore differenza reti degli ultimi 4 anni”

Il giornalista ha aggiunto: "La Juventus ha subito 21 gol come lo scorso anno, ad oggi la difesa regge e rappresenta la migliore della serie A, ve lo aspettavate? La risposta è no. (…) Da notare che l'attacco sta migliorando, 45 gol, il dato migliore degli ultimi anni, un dato incoraggiante per il futuro. La distanza dalla vetta sta diminuendo, meno sei quest'anno, negli ultimi due anni era meno quindi, l'anno prima era meno sette e con Pirlo meno, dodici, la squadra sta migliorando, nessun sogno senza senso ma tanta concretezza per chiudere almeno a distanze normali, non siderali. Da notare che la squadra lotta e che ha la miglior differenza reti degli ultimi quattro anni a testimonianza che la squadra lavora bene e sotto questo aspetto è migliore del Napoli e terza dopo Inter e Atalanta".