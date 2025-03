Moggi: “Juve nella lotta scudetto? Magari qualcuno l’ha detto a mo’ di scherzo”

Intervenuto su Libero l'ex presidente della Juve Luciano Moggi ha analizzato i principali errori commessi da Thiago Motta

Intervenuto su Libero l’ex presidente della Juve Luciano Moggi ha detto: “La Juventus ha vinto 2-0 in casa con il Verona, portandosi a -6 dalla vetta. Qualche buontempone ha scritto che ha riaperto il campionato, magari a mo’ di presa in giro. L’avrebbe potuto anche riaprire se Thiago Motta avesse saputo utilizzare meglio i giocatori a disposizione che la pensano in modo diverso da lui. Vedi dichiarazioni di Locatelli dopo l’eliminazione in Champions. Senza tenere conto che errare è umano, perseverare è diabolico. Tant’è che la sua squadra, a -6, avrebbe potuto davvero riaprire questo modesto campionato, ma adesso, a causa dei suoi errori, deve lottare strenuamente per conquistare il quarto posto“.

Juve, le parole di Moggi

"Citiamo alcuni degli errori di Motta: l'abitudine di mandare in campo i giocatori non nei ruoli a loro abituali, i destri a sinistra e viceversa, generando confusione nel gruppo; far giocare gente con la febbre (il pupillo Koopmeiners) lasciando chi invece sta bene (Thuram, non a caso lunedì decisivo nella vittoria contro il Verona); sbagliare i cambi in corsa che non è abitudine ma consuetudine; non saper motivare la squadra in presenza di partite ritenute facili (vedi i quarti di Coppa Italia con l'Empoli, persi in modo disastroso). E mi fermo qua…", ha concluso.