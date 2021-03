Bernardeschi celebra le Women: “La Juve è un gruppo pieno di cuore”

Il post del numero 33 bianconero

redazionejuvenews

La Juventus Women continua la sua marcia trionfale verso il quarto scudetto consecutivo della propria giovane storia. Le ragazze di coach Rita Guarino, nella giornata di ieri, hanno travolto con un secco 4-0 le rivali del Milan Femminile nello scontro scudetto che si è giocato sul campo di Vinovo. Due gol per tempo per le campionesse d'Italia in carica, con Bonansea e Hurtig che dopo 45' minuti avevano già messo in discesa la gara. Nella ripresa, poi, ci hanno pensato Staskova e Caruso a certificare la netta superiorità sulle ragazze di mister Maurizio Ganz.

Con questo successo, la Juventus Women si trova ora saldamente al comando della classifica a punteggio pieno, con ben 45 punti raccolti dopo 15 partite giocate fin qui, a più sei proprio dalle rivali rossonere. A contorno dell'ennesima grande stagione, ci sono poi la semifinale di Coppa Italia raggiunta e la Supercoppa Italiana messa in bacheca dopo aver battuto la Fiorentina, oltre alla bella prova in Champions League contro il Lione, che non è però bastata per il passaggio del turno. Le francesi, dententrici del trofeo, hanno infatti mostrato tutta la loro superiorità nel doppio confronto.

Federico Bernardeschi, tramite un post sui propri canali social ufficiali, ha voluto quindi fare una dedica speciale alle ragazze bianconere in questo 8 marzo, giornata mondiale dei diritti delle donne: "La Juventus è una squadra. Un gruppo. Una squadra. Pieno di cuore, emozione e determinazione. Abbiamo un forte nucleo e convinzione, una convinzione che si ritrova anche nelle Juventus Women… le #SuperWomen d'Italia! In questo #InternationalWomensDay, io voglio celebrare tutte le donne che devono lavorare ancora più duramente per lottare per ciò che vogliono ottenere". Una celebrazione, quella del numero 33 della Vecchia Signora, che ha riscosso diversi apprezzamenti tra le file delle ragazze, come si può notare dalle diverse risposte nei commenti: