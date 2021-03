Le statistiche dopo Juventus Women-Milan

redazionejuvenews

MVP Barbara Bonansea -. "L’attaccante bianconera ha segnato la rete che ha aperto le marcature e fornito l’assist per il raddoppio di Hurtig; inoltre non siglava una rete nei primi 10 minuti di gara in un match di Serie A dal dicembre 2018 (v Verona, al 6’).

BB50 - Barbara Bonansea con la rete dell’1-0 ha tagliato il traguardo dei 50 gol con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni.

HURTIG-BB EFFECT Lina Hurtig e Barbara Bonansea hanno preso parte a sette reti ciascuno da inizio gennaio ad oggi (quattro gol e tre assist per la svedese, due gol e cinque assist per l’italiana): nessuna giocatrice ha fatto meglio nel periodo nella competizione. Sia Lina Hurtig sia Barbara Bonansea hanno trovato gol e assist nella stessa gara per la seconda volta in questa Serie A – in precedenza ci erano riuscite contro il Verona, nella vittoria interna per 5-0 lo scorso gennaio.

ANDREA - Quarta rete per Andrea Staskova in Serie A, la seconda contro il Milan: l’attaccante era già andata a segno contro le rossonere nel novembre 2019, siglando la sua prima marcatura in Serie A. Andrea, con il gol di ieri, ha eguagliato il suo bottino di reti siglate nella scorsa stagione di Serie A (due).

CARU VS MILAN - Arianna Caruso è la seconda giocatrice della Juventus ad andare a segno contro il Milan in due competizioni differenti, dopo il gol alle rossonere nella semifinale d’andata di Coppa Italia nella stagione 2018/19 - l’altra giocatrice ad esserci riuscita è Bonansea. Arianna ha eguagliato il suo miglior bottino di reti realizzate nel corso di un singolo campionato di Serie A grazie al gol odierno: sei marcature anche nel 2016/17, con la maglia della Res Roma.

17 - La Juventus ha vinto la 17ª gara consecutiva in Serie A, eguagliando la sua striscia più lunga di successi consecutivi nella competizione (ottenuta nelle prime 17 gare disputate).

DOMINIO CASALINGO - La Juventus ha segnato almeno quattro gol per cinque gare interne consecutive per la prima volta in Serie A".