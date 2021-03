Bernardeschi: “Astori? Se ripenso a quella giornata la sensazione è di vuoto assoluto”

Il centrocampista bianconero ha parlato

TORINO - Federico Bernardeschi, centrocampista della Juventus, ha parlato durante Ossi di Seppia, il rumore della memoria, su RaiPlay in merito al terzo anniversario dalla scomparsa di Davide Astori. Queste le sue parole: "Il 4 marzo 2018 per me è stata una giornata molto triste. Sento ancora il vuoto assoluto. Se chiudo gli occhi e ritorno a quella giornata la sensazione è di vuoto assoluto. Ho appreso la notizia dalla televisione, ero in collegamento e fu interrotto il campionato. Ho provato a chiamare i dottori della Fiorentina persone che conoscevo benissimo perché venivo da quell’ambiente. Purtroppo c’era un caos e nessuno mi rispondeva. Mi ha risposto il dottore della squadra, mi ha dato conferma e lì sono scoppiato in lacrime. Non è facile neanche oggi parlarne. Un conto è apprendere, ma poi un altro è conviverci. Devi imparare a farlo, ma non te lo insegna nessuno. Andare a letto la sera e non svegliarsi più la mattina dopo, così all’improvviso, per forza ti deve far fare delle riflessioni".