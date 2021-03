Juve-Porto: la gara d’andata

La gara di andata tra Porto e Juventus

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo in cui ha riassunto la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Juventus terminata 2 a 1 per i lusitani ( per i bianconeri gol di Chiesa ): "Nella gara d’andata il Porto ha avuto un atteggiamento tattico in fase di non possesso che con ogni probabilità ritroveremo nella gara di ritorno all’Allianz Stadium. Il risultato di 2 a 1 conseguito nei primi 90 minuti consentirà ai portoghesi un atteggiamento tattico simile a quella di Oporto, quando il gol dopo pochi secondi ha costretto la Juventus a rincorrere gli avversari. I lusitani sanno difendere con grande ordine in diverse zone del campo e con differenti tipologie di movimenti.

La squadra di Conceição preferisce arretrare, stringendo le linee dei vari reparti, tenendo comunque la difesa alta, in un 4-4-2 molto ordinato, in cui gli attaccanti cercano azioni di disturbo sui portatori palla senza però rischiare di andare fuori giri in un pressing che può lasciare spazi a chi in fase di impostazione riesce a superare la prima linea avversaria. Diverso l’atteggiamento quando si creano situazioni di gioco in cui la Juventus (come in occasione del primo gol o dell’azione nella seconda parte del video) deve arretrare rincorrendo la palla verso la propria porta. In questo caso i lusitani sono molto rapidi nel guadagnare campo e cercare la parità numerica nella trequarti bianconera, costringendo la Juventus o al lancio lungo o al possesso ma con poche linee di passaggio".