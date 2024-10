Adani: “Alla Juventus sta mancando la fase offensiva”

Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento positivo della Vecchia Signora.

Lele Adani, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Viva El Futbol: “Alla Juve manca l’ultimo terzo, il Milan ha trovato risultati col lavoro di Morata e di due punte. L’Inter, quando Thuram e Lautaro giocano bene, è imbattibile. Perché arriva tutto il resto da Calhanoglu e Mkhitaryan che si appoggiano ed entrano, hanno la testa alta e il movimento giusto. Se i due attaccanti giocano bassi di livello, la manovra è farraginosa, nelle ripartenze sei messo male, sei meno ispirato e il possesso lo fai a una velocità. Conte? In un contesto come il campionato italiano, Conte è troppo preparato e famelico per non spostare gli equilibri. Il Napoli non ha ancora un gioco come quello che aveva Spalletti, ma ha raggiunto la credibilità in 40 giorni dopo aver perso 3-0 col Verona con lui stesso che si vergognava”.

Sull’Inter

“Per me l’Inter parte 1-0 con tutte perché da rosa arriva pretesa. L’Inter può giocare con tanti giocatori. Per me se tutte sono al massimo vince l’Inter, perché mi han fatto arrivare a pensare questo. Guardando le prime partite di quest’anno, dove le punte non han fatto così bene insieme rispetto a tutto il campionato scorso l’indicazione è che l’Inter ha fatto un tipo di gioco totale e laddove tutti sono coinvolti il collettivo prevale, ma i due giocatori che fanno giocare meglio la squadra sono i due attaccanti”.