Adani: “I tifosi della Juventus sono finalmente entusiasti…”

Adani ha parlato dell'opinione dei tifosi della Juve sulla squadra: per l'ex calciatore, dopo tanto tempo ci sarebbe un entusiasmo trasversale

Nel corso della trasmissione Viva El Futbol in onda su La Fiera del Calcio, Lele Adani ha parlato del nuovo corso della Juventus. Per l’ex calciatore, l’aria di cambiamento sarebbe stata percepita trasversalmente dai supporters della Juve, ora entusiasti e speranzosi dopo i recenti anni.

Le parole di Adani

“La partita con la Roma non ha emozionato, secondo me le ricerche sono giuste, ma le esecuzioni non sono state attrattive. La Juventus ha staccato dal passato, ed è una cosa positiva. E’ tanto evidente, ed era abbastanza facile, quando scegli una filosofia ben definita. La gente bianconera è entusiasta, è importante, non lo è stata negli anni precedenti, quando era divisa nella frustrazione”.