Conte al Napoli o alla Juventus nel 2026? Risposta chiara in diretta

Nuovi aggiornamenti dopo la fine del campionato del Napoli. Le parole di Antonio Conte sono state abbastanza chiare

Conte al Napoli o alla Juventus nel 2026? Risposta chiara

“Antonio resterai al Napoli il prossimo anno?“. La domanda di Diletta Leotta in diretta su DAZN è stata molto chiara. Antonio, ha risposto in maniera chiara. O meglio, talmente poco chiara da essere chiarissima. Bastava un “sì” o un “certo”. E invece niente. Ha iniziato tutto un giro di parole dicendo che lui e ADL si sono conosciuti, si trova bene, anche con la famiglia. Che sono due vincenti, magari in maniera diversa. Che qui, che là. Ma nessuna risposta netta. A conferma di quello che vi stiamo raccontando da giorni: Conte è ad un passo dalla Juventus. Il prossimo anno, sarà bianconero. Vedrete. A questo proposito, occhio. Noi abbiamo anche immaginato com’è che potrebbe essere la formazione della Juve con Conte in panchina. Qui sotto il link.

