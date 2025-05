Cuadrado: “Dalla Juve neanche una chiamata. Che delusione…”

Juan Cuadrado, centrocampista dell'Atalanta ed ex Juventus, ha detto la sua sul sofferto addio con la Vecchia Signora.

Juan Cuadrado, centrocampista dell’Atalanta, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell’addio dai bianconeri. Ecco le sue parole a Fox Deportes: “De Sciglio era infortunato e mi dissero che c’era la possibilità che rimanessi per un altro anno. E io risposi: “Certo, questa è casa mia”. Mi hanno detto che mi avrebbero rinnovato il contratto, ma non è successo niente di umano”.

Sull’addio

"Hanno pubblicato una foto su Instagram con scritto "muchas gracias Panita", ed è stato allora che ho capito che non mi avrebbero preso in considerazione. Nemmeno una chiamata dopo così tanti anni. Questo è quello che è successo e in pochi sanno. Però, questo è il calcio, sono cose che succedono e ti fanno imparare".