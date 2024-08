Pipita a polveri bagnate, ci pensa il “Difesa’s Karma”. Le pagelle di Juve-Empoli

Questi i voti della sfida di stasera

NETO

VOTO s.v.

L’Empoli non arriva mai nell’area di rigore della Juventus, si limita a fare possesso palla quando recupera il pallone per evitare di subire troppo la pressione della Juve.

DANI ALVES

VOTO 6

Non ha ancora il ritmo partita e si vede, spinge con grandissima continuità sulla fascia destra, ma qualche cross di troppo viene sbagliato, serviva maggiore qualità in fase di rifinitura.

BONUCCI

VOTO 6.5

A livello psicologico non una partita facile, dopo tutto quello che è successo in questi ultimi otto giorni. Sicurezza del grande campione e un paio di grandissimi interventi per sventare due ripartenze dell’Empoli. La classe non è acqua.

RUGANI

VOTO 6.5

Vedi sopra, la classe non è acqua. Manca ancora la grande sfida, ma sta dimostrando ogni volta che scende in campo di essere pronto per fare il titolare in questa Juve.

ALEX SANDRO

VOTO 6.5

La Juve spinge quasi solamente a destra nel primo tempo e il brasiliano si vede poco, non sempre posizionato al meglio e costringe un paio di volte Rugani a ottimi interventi in copertura. Decide di mettere il solito timbro in campo con un gol da centravanti vero, avanzata prepotentemente la candidatura a miglior terzino sinistro del mondo.

MARCHISIO

VOTO 6

Affida a Pjanic la regia, il suo compito è prettamente di rottura e inserimento. Questo il suo ruolo, ma il Principino si fa vedere poco nell’area di rigore dell’Empoli.

PJANIC

VOTO 5.5

Non incide come fatto nelle ultime uscite. È sempre lui a prendere in mano le redini del gioco, ma illumina poco con verticalizzazioni e giocate decisive. Non sfrutta anche una grandissima occasione su calcio piazzato nel primo tempo.

CUADRADO

VOTO 6

Quando non è lucido, sbaglia un’enormità di scelte e fa infuriare Allegri. Per cinquanta minuti è il peggiore in campo, poi disegna sulla testa di Mandzukic il pallone che sblocca la partita. Ha comunque bisogno di riposare, probabile un turno di riposo o con il Napoli o con l’Udinese domenica prossima.

MANDZUKIC

VOTO 6.5

Anche lui fa fatica fino al gol, poi la decide con un’incornata da vero centravanti sulla palla splendida di Cuadrado. Il croato avrebbe bisogno di riposare, ma Allegri non vuole mai rinunciare a lui.

STURARO

VOTO 5.5

Impiegato in diverse posizioni nell’arco della partita, non dà il contributo che si aspettava Allegri. Prima largo a sinistra, poi da trequartista mascherato e infine nuovamente a sinistra, tanta legna ma poche giocate decisive per l’ex Genoa

HIGUAIN

VOTO 5.5

La prova del Pipita non è malvagia, ma in un paio di circostanze grazia sorprendentemente l’Empoli, per la seconda volta consecutiva dopo le imperfezioni di Oporto. Si sta tenendo i gol per l’appuntamento con il suo passato di martedì sera?

ALLEGRI

VOTO 6

Via al turnover ragionati, cambiati sei undicesimi rispetto alla sfida contro il Porto di mercoledì sera. Forse aveva più bisogno Higuain di riposare, ma alla fine la Juve porta a casa il massimo risultato con il minimo sforzo.

