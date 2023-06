UFFICIALE: La Juventus saluta Leandro Paredes dopo una sola stagione

Sono stati mesi intensi per lui, che chiude la sua esperienza con 35 presenze complessive: la prima a Firenze, in casa della Fiorentina, l'ultima a Udine, nella vittoria 1-0 sull'Udinese. In mezzo il Mondiale vinto con l'Argentina in Qatar. In bianconero, inoltre, ha messo a segno una rete, la splendida punizione nel successo casalingo 2-1 contro il Lecce, e offerto un assist a Milik in Juventus-Benfica.