Allegri ha scelto il prossimo colpo della Juventus | Calciomercato

Sono ore caldissime in casa Juventus. Giuntoli s'è presentato nella conferenza stampa e senza sbilanciarsi troppo ha detto quello che doveva dire. Che - ad esempio - su Vlahovic c'è la volontà di puntar forte ma che, allo stesso tempo, esistono offerte a cui davvero non si può dire di no. E' il caso di quella del PSG, che potrebbe davvero essere da urlo.

Calciomercato Juve: novità importanti per i bianconeri

Si parla di 90 milioni di euro che potrebbero finire sul tavolo della Juventus che in effetti, ha la totale voglia di liberarsi di Dusan e di cambiare aria nel comparto offensivo Juventino. Questo Giuntoli non può ovviamente dirlo ma le indiscrezioni che circolano sono molto chiare e raccontano questo e molto altro. In effetti, pure su Chiesa, qualche voce circola: Max Allegri non sembra avere un feeling incredibile con lui e per questo motivo si sta ragionando di un addio da 60 milioni di euro. E proprio Allegri, avrebbe già scelto quello che dovrà essere il prossimo colpo della Juventus.