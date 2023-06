Juve, il Chelsea offre Lukaku per Vlahovic: i bianconeri non…

Tra i candidati per il dopo-Vlahovic ci sono diversi nomi in casa Juve. E fra questi anche quello di Romelu Lukaku che ha parlato dell'Inter e del suo futuro: "Credo che la gente stia vedendo quello che posso fare per la squadra.Come ho sempre detto, però, l’Inter è la cosa più importante. Io sono a disposizione dell’allenatore e le scelte sono sue. Magari qualcuno potrebbe pensare che sia una risposta politica, ma io devo guardare alla squadra e non a me stesso. Voglio che l’Inter vinca e, a quel punto, saremo tutto felici" . E sul match di sabato sera contro il Manchester City di Pep Guardiola: "Dovremo essere molto compatti, difendere ma senza aver paura di giocare. Sapere quando poter fare possesso e quando poter attaccare. Ci prepareremo e ci faremo trovare pronti."