Odennino: “Allegri vicino alla permanenza, accordo tra Giuntoli e Juve”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera, il giornalista Gianluca Odennino ha analizzato profondamente i temi più caldi in casa Juventus. In primo luogo, nelle ultime ore sarebbero salite le quote che vorrebbero la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Sul tecnico della Vecchia Signora, la firma de La Stampa si è espressa così: "Il mister rivendica il percorso fatto dalla Juve. Di fatto ha ringraziato la squadra per come ha tenuto botta in questa situazione difficilissima. Per me il voto è tra il 5 e il 5,5. Fatte salve le attenuanti, Allegri meriterebbe 8 per la coesione della squadra. E' rimasto da solo a tenere in piedi la Juve, ma è giusto ricordare anche il percorso in Champions, tra cui la sconfitta di Haifa. E prima della penalizzazione la Juve non è mai stata in lotta per lo Scudetto. Certo, arrivando in finale di Coppa Italia o Europa League poteva cambiare qualcosa".