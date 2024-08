Higuain non incide, la Juventus è sottotono. Khedira segna e regge il centrocampo

Le pagelle bianconere della sfida del San Paolo finita 1-1

TORINO- Napoli-Juventus finisce con il risultato di 1 ad 1 : andiamo a vedere insieme i promossi ed i bocciati della sfida dello Stadio San Paolo di Napoli.

Buffon

VOTO: 6

Il portiere azzurro non corre grossi rischi e non è costretto a fare grandi interventi nei primi minuti. Poi il Napoli cresce e lo impegna con Mertens e compagnia: nella ripresa rischia la frittata su una uscita avventata.

Bonucci

VOTO: 6

Il leader difensivo bianconero nel primo tempo guida i compagni di reparto: si abbassa molto come il resto del reparto ma non riesce a creare gioco, complice il pressing del Napoli.

Chiellini

VOTO: 5

Il difensore bianconero sbaglia molto da centrale difensivo. In disimpegno non è mai preciso, e sfiora l'autogol. Nella ripresa non si fa perdonare i tanti svarioni.

Lichtsteiner

VOTO: 5.5

Macina chilometri sulla fascia, è chiamato agli straordinari con Insigne sulla sua fascia. Sbaglia tanto in fase di appoggio.

Asamoah

VOTO 5.5 Gioca da terzino sinistro, è aiutato da Mandzukic in fase di copertura. Fa il suo compitino, senza farsi vedere nei primi minuti di gioco. Nella ripersa non si fa vedere mai in attacco.

Pjanic

VOTO: 6

Inventa una imbucata per Khedira, illumina quando la Juventus attacca, poi si eclissa aspettando il momento giusto. Nella ripresa è stanco e viene sostituito negli ultimi minuti.

Khedira

VOTO: 6.5

Il tedesco sblocca subito il match con un goal dei suoi. E' una diga a centrocampo, fa da spola tra centrocampo ed attacco, ma da una mano anche in difesa. Guida il centrocampo anche nella ripresa con autorità.

Lemina

VOTO: 6

Spazio al centrocampista africano a centrocampo per dare forza fisica al reparto nevralgico del campo. Senza infamia e senza lode la sua prova.

Marchisio

VOTO: 5

Il centrocampista azzurro gioca al posto di Pjanic ma con caratteristiche diverse. Tanta corsa a vuoto per coprire le diagonali causate dal grande movimento dei centrocampisti del Napoli. Poche linee di passaggio trovate, sottotono.

Mandzukic

VOTO: 5.5

Il centravanti, nelle vesti di esterno di centrocampo, croato recupera in extremis e scende in campo al San Paolo: tanta sostanza e copertura quando la Juventus soffre. Ma non è in giornata complice la condizione fisica non ottimale e non incide.

Higuain

VOTO: 5

L'uomo più atteso del match, il grande ex della sfida del San Paolo scende in campo dal primo minuto: l'argentino resta a guardare per il primo tempo, nella ripresa è ingabbiato.

La panchina

-Cuadrado: VOTO 6 Entra per dare velocità, tenta tante giocate in zone sbagliate del campo e non aiuta i compagni ad alleggerire la pressione del Napoli.

-Dybala: SV la Joya prova a dare imprevedibilità davanti, ma non incide.

-Rincon: SV entra negli ultimi minuti per dare sostanza.