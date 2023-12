Bucciantini: “Mi appassiona il modo in cui la Juve fa sparire la partita”

Dagli studi di Sky Sport, Stefano Bucciantini ha parlato delle performance della Juventus in questa in Serie A. Ecco cosa ha detto: "Se Gatti ci ricorda Brio è perché la Juventus ti dà cultura, lo allaccia alla storia di questa squadra. Da novembre dello scorso anno Allegri è andato a cercare questo DNA e ha lavorato su questo DNA e questi sono collegamenti decisivi. Ogni squadra ha la sua storia, ha il suo legato e secondo Gatti è il legato della Juventus con la sua storia quindi al di là di come gioco è lì che mi ricorda la Juventus. La parola estetica si può usare per la fase difensiva della Juventus ".

Bucciantini ha aggiunto: "Ci vuole etica per diventare estetica e c'è tanta etica in questo modo di stare in campo, un allenatore deve arrivare e in questo momento sta arrivando a tutti. Per Allegri in questo momento storico questa è la migliore squadra da allenare, riesce a parlare con un gruppo così, ma la cosa che più mi sta appassionando della Juventus è che fa sparire la partita. Non è facile ad un certo punto l'avversario pensa a dove è finito la partita, l'Inter ha tenuto palla 50 minuti senza mai tirare perché la partita era sparita. Se sparisce la partita non sei più autodeterminante e la Juventus secondo me è anche cresciuta perché dalla partita contro il Monza a quella con il Napoli c'è di più rispetto a Firenze e Bergamo".