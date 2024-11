Da Conte a Maxi Lopez, da Florenzi ad Allegri: quando l’intervista diventa infuocata

A volte le interviste del dopo gara e non solo sono finite male

MAXI FREDDO

Il troppo freddo ha spinto Maxi Lopez ad abbandonare l’intervista flash con la Rai dopo la vittoria del Torino in Coppa Italia contro il Pisa. Il caso però è solo l’ultimo, perché ci sono stati molti diverbi tra discussioni e polemiche che hanno acceso non poco le interviste di calciatori e allenatori. Cominciamo proprio da un caso che riguarda la Juve e l’allora allenatore Antonio Conte: CONTINUA A LEGGERE

ANTONIO

Un Antonio Conte più acceso che mai si presenta ai microfoni di Sky Sport dopo il match decisivo per lo Scudetto pareggiato a San Siro contro il Milan. Il motivo della polemica? Il gol clamoroso annullato a Muntari. Lo scontro con Boban è nato in seguito all’affermazione dell’ex rossonero, secondo cui il gol annullato a Matri (fuorigioco che non c’era) fosse accettabile, al contrario dell’errore sul gol di Muntari. Apriti cielo, con Conte che chiude la questione dicendo “togliti la maglietta prima di fare certi commenti”. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

TORINO

Un pareggio con polemiche due anni fa tra Torino e Roma, con Florenzi che nel post partita si è presentato ai microfoni di Premium Sport, dicendo che forse i giallorossi dovrebbero protestare di più. “Allo stesso modo il Torino nutre dei dubbi sul rigore che tu hai calciato” la replica, che ha spinto Florenzi ad abbandonare l’intervista: “La tua è una provocazione invece” >>>VAI AL PROSSIMO<<<

CR7

La trasferta romana di Cristiano Ronaldo si è aperta con una piccata risposta in conferenza stampa allo Stadio Olimpico. Un cronista spagnolo lo incalzava riguardo la sua astinenza da gol in trasferta, la risposta di CR7 è arrivata puntuale: “Dimmi un giocatore che ha segnato più di me in trasferta da quando sono in Spagna” e saluto a tutti i giornalisti. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

MAX-ARRIGO

Forse uno degli scontri più famosi degli ultimi anni quello tra Massimiliano Allegri e Arrigo Sacchi. Dopo la partita contro l’Atletico Madrid il primo atto, dove Allegri disse a Sacchi che i due vedevano sempre partite opposte. La chiusura del cerchio pochi giorni dopo, al termine di Juve-Roma, dove Sacchi rispose ad Allegri: “Mi devi rispettare, io ho vinto le Coppe Campioni, te no” >>>VAI AL PROSSIMO<<<

IBRA

Il solito Ibra, già ai tempi dell’Inter. Nella stagione 2008/2009, l’ultima di Zlatan in nerazzurro, uscì fuori il suo famoso “mal di pancia”. A specifica domanda dell’inviato di Sky, Ibra rispose così: “Mi fa male pancia quando vedo te”. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

BALO

Altro “uomo Raiola”, altro scontro nel postpartita. Balotelli questa volta si scontra con Giancarlo Marocchi dopo un Roma-Milan. L’ex Juve muove una critica a Balo (muoversi poco in campo), la risposta di Mario è lapidaria: “Chi sta parlando? Marocchi? Secondo me non capisce di calcio”. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

LITE STORICA

La diatriba Varriale-Zenga ha tenuto banco per diverse settimane, tanto che l’allora Presidente della Lega Matarrese decise di emanare un comunicato dove chiedeva a Zenga di rilasciare regolari interviste con Varriale. L’allora allenatore del Catania si presentò ai microfoni della Rai, ma di lì a poco sarebbe scattata la polemica: “Da giocatore faceva poche uscite a vuoto, anche se una durante i Mondiali la ricordiamo tutti…” l’esordio di Varriale, piccata la risposta di Zenga: “Preferisco fare le uscite a vuoto che avere a che fare con gente come lei.”>>>VAI AL PROSSIMO<<<

STR***TE

Dopo il derby dello scorso anno tra Milan e Inter, Mancini si scontra con Mikaela Calcagno di Premium Sport. “Queste sono stron*ate” la risposta alla domanda sull’errore di Icardi dal dischetto. Dopo aver ammesso di aver fatto il dito medio verso alcuni tifosi rossoneri, Mancini ha “salutato” tutti con un lapidario “ma queste cagate..”. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

ANCORA?

Ancora Antonio Conte, questa volta da CT. La diatriba sul rapporto con la Juve ha raggiunto l’apice quando Marchisio si fece male in Nazionale. Dopo aver risposto molto piccato alle precedenti domande, Conte decise di abbandonare l’intervista con la Rai alla domanda “Marchisio mancherà più alla Nazionale o alla Juve?” Il gelo.. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

[fncvideo id=182930]

BASTA CAZ**TE

“Sei un libro aperto per me, perchè fai domande del ca**o”. Così Sinisa Mihajlovic a un cronista, durante le battute iniziali della conferenza stampa del tecnico serbo al termine di Milan-Genoa. Intento del giornalista era chiedere i motivi del disappunto di Mihajlovic, inquadrato dalle telecamere in un momento d’ira contro Balotelli.