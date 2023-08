Calciomercato Juve, le ultime: sfida a due per Holm, occhio alle uscite

L'ultima settimana di calciomercato della Juventus si prospetta come rovente. In particolare, il club bianconero starebbe cercando una soluzione per molti giocatori della linea verde. Il dubbio maggiore sarebbe se decidere di fare cassa con la cessione a titolo definitivo o se investire ancora su di loro non andando magari oltre al prestito. O, più probabilmente, operando in una via di mezzo. I giocatori che maggiormente sono chiamati in causa in questo ragionamento sono Matias Soulè e Samuel Iling-Junior. L'ultima offerta per l'argentino, secondo quanto riportato da Tuttosport, è quella del Feyenoord, che però non vorrebbe spingersi oltre al prestito o all'acquisto per 10 milioni di euro. Il club bianconero invece vorrebbe trattare sulla base di 15 milioni. Ecco perchè l'ipotesi prestito, magari a Salernitana o Frosinone, sarebbero ipotesi più realistiche. Discorso simile per l'inglese, nel quale si sarebbe piombata l'Atalanta che però non vorrebbe spendere 20 milioni di euro per lui. All'esterno Nothingam Forest ed Everton vigilerebbero su di lui, ma anche in questo caso rimarrebbero in piedi le ipotesi Udinese e Salernitana per il prestito.