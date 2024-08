Il Pipita è il nome che accende il mercato italiano. Da una parte i partenopei fanno muro, dall'altra i bianconeri valutano attentamente l'operazione. Voi cosa fareste?

NAPOLI

Novantaquattro milioni o trentasei gol? Questo il dilemma che aleggia in casa Napoli. Gli azzurri non hanno alcuna intenzione di cedere Higuain e per questo fanno muro, chiedendo i 94 milioni della clausola rescissoria del Pipita. I rischi? Uno fondamentalmente, quello di perdere uno dei primi tre attaccanti del Mondo a parametro zero tra due anni, tenendolo a Napoli “controvoglia” per altre due stagioni. Higuain è stato chiaro, il progetto Napoli non è alla sua altezza e vuole cambiare aria. L’alternativa sarebbe accettare le contropartite che mette sul tavolo la Juve, da Pereyra a Zaza, ma sembra che Aurelio De Laurentiis non voglia sentir parlare di trattative con i bianconeri. Voi cosa fareste? Ecco gli scenari anche in casa Juve: CONTINUA A LEGGERE

JUVE

La Juventus ha allacciato i contatti con Gonzalo Higuain per puntare dritto alla Champions League e al sesto scudetto, obiettivo mai raggiunto in Italia. I bianconeri hanno sul tavolo l’offerta multimilionaria del Manchester United per Paul Pogba con cui poter pagare tranquillamente il Pipita, ma tenere il francese sarebbe fondamentale per il progetto bianconero. L’alternativa per arrivare a Higuain sarebbe “sacrificare” diversi elementi importanti della panchina, da Lemina a Zaza, da Pereyra ad Asamoah ed Hernanes per cercare di raccogliere 80-90 milioni e avere il budget per strappare il Pipita al Napoli. Qualora non dovesse esserci la possibilità di arrivare a Higuain, la Juve rimarrebbe in Sud America e sarebbe corsa a due tra Mauro Icardi ed Edinson Cavani. Voi cosa fareste? E intanto la Juve piazza la prima cessione da 20 milioni: CONTINUA A LEGGERE

