Dal chiacchieratissimo Morata fino a un improbabile (forse) ritorno di Paul Pogba passando per André Gomes, il mercato bianconero passerà molto dai Red Devils

NEMICO MOU

Che non sia mai stato un amico della Juve è sempre stato chiaro, Jose Mourinho però con il suo approdo allo United potrebbe ulteriormente mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri. Secondo quanto riportato negli ultimi giorni dai tabloid inglesi, lo United potrebbe ripartire da diversi giocatori in orbita Juve, a cominciare proprio da Alvaro Morata:

MORATA

Conteso tra Arsenal e Manchester United, Alvaro Morata quasi certamente lascerà Torino ma il suo futuro è tutt'altro che scritto. Secondo quanto riportato dal Guardian, dopo averlo lanciato al Real Madrid José Mourinho vorrebbe allenare nuovamente Alvaro Morata anche a Manchester.

NUMERO 10

Secondo il Daily Star, José Mourinho ha richiesto il ritorno di Paul Pogba a Manchester a distanza di quattro anni. Il numero 10 bianconero è il rinforzo ideale per il centrocampo dello United che andrà rifondato, ma sarà difficile strapparlo alla Juve.

ALTERNATIVA

André Gomes è l'alternativa per Mou a Paul Pogba, ma anche qui è sfida con la Juve visto che Marotta sta lavorando da settimane sul portoghese. Secondo il Guardian, il fatto che il procuratore di André Gomes sia lo stesso di Mourinho, ovvero Jorge Mendes, potrebbe avvantaggiare lo United, ma la Juve resta fiduciosa.

TREQUARTISTA

James Rodriguez potrebbe lasciare il Real qualora dovesse essere confermato Zinedine Zidane e in quel caso ci sarà un duello tra Juve e Manchester. Secondo il Daily Mirror, James è il trequartista giusto per Mou che vuole dare qualità a una squadra in difficoltà quest'anno, ma anche Allegri sogna finalmente un numero 10 per poter varare il 4-3-1-2.

SORPRESA

Stefano Sturaro è un pallino di Mourinho e già qualche mese fa il Sun aveva parlato di un forte interessamento per l'ex Genoa. Qualora dovesse arrivare l'offerta giusta la Juve potrebbe anche rinunciare a Sturaro, che al momento non rientra tra i titolarissimi di Max Allegri.

STELLA

Alex Sandro ha stupito tutti nel suo primo anno alla Juve e anche a Manchester se ne sono accorti, dove sia United che City sono pronti a tutto per portarlo in Inghilterra. Secondo il Guardian sarebbero pronti addirittura 50 milioni, ma difficilmente la Juve cederà il brasiliano dopo una sola stagione.