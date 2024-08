Arsenal e United, le squadre maggiormente interessate al numero 9 bianconero, hanno già trovato il loro centravanti per il prossimo anno, per Alvaro rimane solo la Juventus

MORATA

Il futuro di Alvaro Morata torna ad essere avvolto dal mistero, con Real Madrid e Juventus che dovranno incontrarsi per capire bene la situazione. Ad oggi le squadre che avevano manifestato interesse per Morata hanno trovato altre soluzioni per l'attacco e quindi in questo momento non ci sono molte squadre pronte a investire sul centravanti spagnolo. Dall'Arsenal allo United, dal Chelsea al Bayern, tutte le squadre hanno chiarito la loro posizione e per questo sarà difficile trovare una sistemazione per Morata:

ARSENAL

Jamie Vardy sarà il nuovo attaccante dell'Arsenal nella prossima stagione, al Leicester andranno 38 milioni di euro.

UNITED

Zlatan Ibrahimovic nelle prossime ore firmerà il contratto con il Manchester United dove ritroverà Jose Mourinho, arriva a parametro zero.

BAYERN

Robert Lewandowski è e sarà l'attaccante del Bayern Monaco anche l'anno prossimo. I bavaresi hanno respinto qualsiasi offensiva del Real, confermando il polacco anche per le prossime stagioni.

CHELSEA

Romelu Lukaku e Christian Benteke sono i principali obiettivi di Antonio Conte per l'attacco, che preferisce un attacco forte fisicamente piuttosto che un centravanti agile come Morata. Per questo motivo ad oggi l'unica vera soluzione per lo spagnolo è la Juve, che può trattare con il Real consapevole che non ci sono squadre disposte a spendere 50 milioni per Morata.