Mercato, la Juve ha scelto: corsa a tre per sostituire Morata

REBUS ATTACCO

L’addio di Alvaro Morata costringe la Juve a lavorare sul mercato per prendere un grande attaccante e puntare forte sulla Champions League. Dopo le tante voci che riguardavano gli attaccanti belgi, da Lukaku a Batshuayi (promesso sposo del Chelsea), secondo fichajes.net si profila una corsa a tre per l’attacco del futuro, con tre profili diversi. Tra il bomber d’area di rigore alla seconda punta di movimento, è una Juve pronta a rivoluzionare l’attacco: CONTINUA A LEGGERE

BOMBER

Edinson Cavani è il sogno di mercato della Juve. La possibile partenza di Higuain stuzzica non poco il Paris Saint Germain, che fino a qualche giorno fa pensava di rinnovare il contratto all'uruguaiano e che adesso è pronto a sferrare l'attacco per il Pipita. Cavani, qualora dovesse arrivare Higuain a Parigi, lascerà sicuramente il club dello sceicco e per una cifra vicina ai 40 milioni di euro potrebbe venire a Torino.

SECONDA PUNTA

Alexis Sanchez è il nome giusto per avere diverse soluzioni tattiche, dal 3-5-2 fino al 4-3-3 visto che può fare sia l'esterno che la seconda punta. Il cileno non è contento del progetto Arsenal, visto che i gunners non riescono a vincere la Premier nonostante le difficoltà delle altre big. Sanchez è pronto a lasciare l'Arsenal e per circa 35 milioni Wenger darebbe il via libera all'ex Udinese.

UOMO D’AREA

Chicharito Hernandez è l'ultimo nome in casa Juve per l'attacco del prossimo anno. L'ex Manchester United quest'anno è stato protagonista assoluto del Bayer Leverkusen, dove ha segnato 26 gol ed ha dimostrato di poter essere il protagonista di una grande squadra. La richiesta del club tedesco è di circa 30 milioni, ma la Juve vorrebbe provare a trattare per abbassare il prezzo.