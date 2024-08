Tra centrocampo e attacco, i nomi principali del mercato bianconero saranno protagonisti assoluti nella rassegna continentale e Marotta osserverà tutti gli obiettivi del prossimo anno

EURO2016

Tutta Europa da questa sera ha puntato gli occhi sulla Francia e su Euro2016 e ovviamente la Juve non sarà da meno, visto che molti obiettivi bianconeri saranno protagonisti. Dal centrocampo all'attacco, almeno altri due acquisti verranno portati a termine dalla Juve e per questo si punteranno gli occhi sulla Francia, così come faranno i tifosi bianconeri curiosi di conoscere i giocatori che potrebbero arrivare a Torino la prossima stagione:

IL MEDIANO

André Gomes sarà protagonista con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la linea mediana dei lusitani sarà guidata dal centrocampista del Valencia, obiettivo di Juve e Manchester United.

IL TALENTO

Mateo Kovacic è in uscita dal Real Madrid e piace a Juve e Milan, lui quasi certamente sarà il dodicesimo uomo della Croazia che vuole stupire in Francia.

IL BOMBER…

Romelu Lukaku sarà il punto di riferimento di una delle Nazionali più interessanti della competizione. Con il suo Belgio si ritroverà subito di fronte l’Italia e il blocco Juve.. L’anno prossimo tutti insieme a Torino? Chissà..

…E LA RISERVA

Michy Batshuayi parte alle spalle di Lukaku ma anche lui sarà fondamentale per il Belgio e, dopo una stagione splendida a Marsiglia, potrebbe essere il perno offensivo della Juve del futuro.

E intanto Morata cambia le carte in tavola: