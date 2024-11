Mercato, Dybala e Pogba nella top 10 dei calciatori più costosi al Mondo

Sia l'argentino che il francese sono tra i primi dieci giocatori dalla valutazione più alta, dominio della Liga Spagnola

TOP 10

Cifre astronomiche, nomi sorprendenti e un campione da oltre 200 milioni: questo e molto altro nella top 10 dei calciatori più costosi al Mondo. La classifica stilata dal Sun quest'oggi stupisce per valutazioni "eccessive" di alcuni giocatori e per le cifre sempre più alte dei soliti campioni. Non solo Messi e Ronaldo, la Top 10 è molto ricca e vede anche una doppia presenza bianconera, con Paulo Dybala e Paul Pogba entrambi presenti in classifica. Andiamo a vedere la classifica:

PRIMO

Lionel Messi: 210 milioni di euro.

SECONDO

Neymar: 200 milioni di euro.

TERZO

Cristiano Ronaldo: 137 milioni di euro.

QUARTO

Antoine Griezmann: 120 milioni di euro.

QUINTO

Harry Kane: 112,5 milioni di euro.

SESTO

Anthony Martial: 111 milioni di euro.

SETTIMO

Luis Suarez: 105 milioni di euro.

OTTAVO

Paulo Dybala: 103,5 milioni di euro.

NONO

Sergio Aguero: 97 milioni di euro.

DECIMO

Paul Pogba: 90,5 milioni di euro.