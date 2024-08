Mercato, continua la telenovela Morata

L'attaccante spagnolo è sulle liste di mercato di moltissimi club europei disposti a fare follie per averlo

CONCORRENZA

TORINO – Nonostante la probabile uscita di scena dell’Arsenal, che sembra aver sistemato l’attacco con Jamie Vardy, sono ancora molte le pretendenti di Alvaro Morata pronte a scatenare un’asta a cifre blu. Le attuali concorrenti per l’attaccante spagnolo sono sparse in tutta Europa, da Londra a Torino, da Manchester a Parigi. Tutti convinti che Morata sia in grado di fare la differenza nei rispettivi campionati: CONTINUA A LEGGERE

BLUES

Con l’Arsenal fuori gioco, il Chelsea di Conte ha deciso di muoversi rapidamente per portare Morata a Londra prima dell’inizio di Euro2016. La cifra stanziata dal manager pugliese non lascerebbe indifferente nessuno: circa 40 milioni di sterline per assicurarsi le prestazioni del forte attaccante spagnolo. Il tecnico lo ha definito come un tassello fondamentale per il suo progetto di ricostruzione a Stanford Bridge. Strapparlo al Real Madrid non sarà certo facile, soprattutto in ragione del numero di ricche pretendenti in corsa: CONTINUA A LEGGERE

MANCHESTER

Ancora sirene inglesi, stavolta da Manchester. Mourinho starebbe puntando sull’acquisto di morata per creare un meraviglioso duetto d’attacco affiancando l’attaccante spagnolo nientemeno che a Zlatan Ibrahimovic, ormai prossimo a firmare per i Red Devils. A spaventare le altre pretendenti vi sarebbe la somma faraonica che lo Special One sarebbe disposto a spendere: oltre 60 milioni di euro per l’attaccante di Madrid. E le inglesi non sembrano essere le uniche pretendenti: CONTINUA A LEGGERE

CONFERMA

Dall’Italia, la Juventus non si è ancora del tutto rassegnata a perdere l’attaccante spagnolo, determinante nei risultati ottenuti in Europa nelle ultime due stagioni. Il club di Torino in questo momento può solo aspettare, la decisione del Real Madrid. Durante la prossima settimana Marotta e Paratici si incontreranno con il presidente dei Blancos Florentino Perez per parlare del futuro di Morata. La Juve, molto probabilmente, non potrà competere economicamente con le spaventose offerte delle altre pretendenti, ma ha ancora dalla sua una carta importante da giocare: utilizzare come contropartita il nome di Paul Pogba, obiettivo dichiarato del club di Madrid. L’aut aut dei Blancos è stato chiaro: o Pogba o Morata. Ai bianconeri la scelta Se veramente Allegri vorrà trattenere lo spagnolo, insomma, il prezzo da pagare è la perdita dell’asso francese. Motivo in più per un probabile addio dello spagnolo. Il futuro di Morata, comunque, è in altre mani: CONTINUA A LEGGERE

RITORNO

In questa telenovela è dunque il Real ad avere il coltello dalla parte del manico, che potrà decidere autonomamente del futuro del madrileno esercitando il diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro. Somma che, ovviamente, andrebbe a finire nelle casse del club juventino. I Blancos sembrano intenzionati a trarre il maggiore profitto possibile dalla cessione di Morata, che molto probabilmente verrà ceduto alla migliore offerente. Stando a quanto riportato da Gianlucadimarzio.com , il Real si “accontenterebbe” di 65 milioni per l’attaccante. Poi ci sono le altre pretendenti: CONTINUA A LEGGERE

SOGNI

A complicare la telenovela Morata rimangono alla finestra Arsenal, Liverpool (interessato anche al “Pipita” Higuain) e PSG, pronti a intervenire in qualunque momento per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Quest’ultimo, come riportato da dailystar.co.uk, ha dichiarato: “Mi piacerebbe avere successo a Madrid, ma il Real ha grandi calciatori e io in questo momento ho bisogno di giocare e sentirmi importante”. E ancora: “Ci sono alcune offerte molto allettanti dall’Inghilterra. (…) Credo che per le mie caratteristiche la Premier League sarebbe il campionato adatto”.

