Conte rifà la Juventus: svelata la sua formazione per il 2024 | News

E' ovvio, per adesso sono chiacchiere, ma che Conte voglia tornare a Torino non è qualcosa che sembra apparire come una follia totale. Anzi. Stando anche alle informazioni che abbiamo raccolto noi in questi giorni, questa possibilità esiste. Nel senso che - immaginiamo - Allegri potrebbe portare a termine questa stagione (con orgoglio) per poi lasciare (e andare in Arabia?) a qualcuno proprio come Conte. In tal senso in diretta tv su Calcissimo è stata svelata quella che potrebbe essere la formazione della Juventus nel caso in cui davvero Antonio dovesse tornare a Torino. Con il modulo 4-3-3, ecco come come sarebbe: iniziamo dalla porta <<<