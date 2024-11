E’ una Juve “Under 21”: dal nuovo Ibra al baby palestinese, quanti nomi per Marotta

I bianconeri lavorano anche sul mercato dei giovani per portare avanti il progetto di crescita

SOLI 10 ANNI

Giovane? No, un baby fenomeno. Così può essere definitivo il giovane Rashed Al Hajjawi, che a soli 10 anni si vestirà di bianconero. Non solo però il classe 2006, nel taccuino di Marotta ci sono molti altri giovani dal futuro roseo, a cominciare dal nuovo Ibra, sponsorizzato proprio da Zlatan in persona: CONTINUA A LEGGERE

NUOVO IBRA

Si tratta di Alexander Isak, attaccante classe 1999 autore a soli 17 anni già di otto gol nel massimo campionato svedese. Ibra lo ha consigliato a Juve e Paris Saint Germain. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

DOPO LA BBC

Serve un rinforzo per la difesa? Marotta punta in alto e vuole Victor Lindelof, difensore classe 1994 seguito anche da Inter e Napoli. Anche lui svedese, il cartellino appartiene al Benfica che vuole almeno 25 milioni. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

DAL PRINCIPATO…

Da Montecarlo potrebbe arrivare un nuovo esterno per la Juve, Thomas Lemar infatti piace moltissimo a Marotta e Paratici che lo seguono da vicino. Il classe ’95 ha già segnato 4 gol in questa stagione e piace molto alla Juve. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

…AL PRINCIPATO

Non solo Thomas Lemar, la Juve segue anche un altro giovane classe ’96 del Monaco. Si tratta di Gabriel Boschilia, trequartista brasiliano autore di 2 gol in cinque presenze. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

STELLINA REDS

Divock Origi lo scorso anno ha stupito tutti con il Liverpool, ma quest’anno Klopp gli sta dando poco spazio e Marotta ha già fiutato il colpo. Il classe ’95 ha già segnato quasi 30 gol nella sua giovane carriera. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

TALENTO RIVER

Appena diciottenne, Franco Lopez è un attaccante che ha già esordito in Primera Division con la maglia del River Plate. Marotta sogna un altro argentino alle spalle di Higuain e Dybala? >>>VAI AL PROSSIMO<<<

ESPLOSO

Dopo un anno d’ambientamento, il giovane attaccante del Bordeaux Malcom è esploso quest’anno in Francia. Il classe ’97 ha su di sé gli occhi di diverse big europee, tra cui quelli della Juve. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

LO MANDA TEVEZ

Rodrigo Bentancur si può di fatto già considerare un giocatore della Juve, arriverà il prossimo anno per quasi 10 milioni di euro. Soli diciannove anni, ma tanta classe e esperienza fatta al fianco di Carlos Tevez, non uno qualunque… >>>VAI AL PROSSIMO<<<

GIOIELLO PORTO

E’ il talento più puro del settore giovanile del Porto, Ruben Neves è già da due anni in pianta stabile nel gruppo della Prima squadra. Ha esordito con i “grandi” a soli 17 anni e ora che ne ha 19 è pronto al grande salto, magari proprio alla Juve dove serve assolutamente un regista di qualità come lui, e Marotta lo sa… >>>VAI AL PROSSIMO<<<

IL SOGNO

Sogno o suggestione? Scegliete voi, ma il nome di Saul Niguez è da diverso tempo sul taccuino di Beppe Marotta. Decisivo nella cavalcata dell’Atletico fino alla finale di Milano lo scorso anno, lo spagnolo però potrebbe provare l’avventura all’estero il prossimo anno. La Juve ci spera, i tifosi sognano.