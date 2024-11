È già pronto il nuovo Arsenal di Allegri: out Ozil e Sanchez, quattro colpi stellari

L'allenatore della Juve è il favorito per la panchina dei gunners

PORTIERE

Il futuro di Max Allegri è uno dei temi più caldi in casa Juventus per la prossima stagione e in Inghilterra già studiano il nuovo Arsenal targato Allegri. Una vera e propria rivoluzione per i gunners, che con l’addio di Wenger potrebbero quasi rifondare la squadra intorno al tecnico livornese, pronto a una nuova avventura dopo i successi a tinte bianconere. A lasciare l’Arsenal sarebbero le due stelle Ozil e Sanchez, con quattro nuovi acquisti per perfezionare il “nuovo” 3-5-2 di Allegri. A cominciare dal portiere, fuori Cech e Ospina e dentro il baby fenomeno Gigio Donnarumma, che con la confusione dovuta al closing in casa rossonera potrebbe lasciare il Milan in estate.

CENTRALE DI DESTRA

È forse uno dei pochi colpi efficace nel reparto arretrato a firma Arsene Wenger, Shkodran Mustafi in questa stagione ha provato a reggere la difesa dei gunners e nel progetto Allegri può diventare un elemento fondamentale.

DIFENSORE CENTRALE

Nonostante le tante critiche dei tifosi dei gunners, Laurent Koscielny rimarrebbe al centro della difesa anche con Massimiliano Allegri sulla panchina dell’Arsenal. Non sarà Bonucci, ma il francese può diventare un difensore di grande livello qualora riuscisse a trovare continuità con Allegri.

CENTRALE DI SINISTRA

C’è bisogno di esperienza e personalità nel pacchetto arretrato dell’Arsenal e l’uomo ideale per Allegri è Giorgio Chiellini. Il difensore bianconero ha più volte detto di non voler lasciare la Juventus, ma qualora dovesse arrivare una grande offerta dalla Premier League Chiellini potrebbe aprire a un futuro in Inghilterra.

ESTERNO DESTRO

Una certezza in casa Arsenal è Hector Bellerin, uno dei giocatori che Allegri non vorrebbe lasciar partire nella prossima estate. Piace moltissimo a Barcellona e Manchester City, ma i gunners hanno già fatto capire che Bellerin non lascerà Londra per meno di 50 milioni di euro.

MEZZALA DESTRA

Tanti problemi di infortuni, ma una classe e una qualità con pochi eguali. Aaron Ramsey può essere uno dei perni al centro del nuovo Arsenal di Max Allegri, che ama giocatori in grado di saper fare entrambe le fasi come il gallese, autentico mattatore della sua Nazionale anche ad Euro 2016.

REGISTA

Irruente sì, ma sicuramente ricco di talento. Granit Xhaka è stato pagato 45 milioni di euro da Arsene Wenger nella scorsa estate e, con ogni probabilità, non lascerà l’Arsenal nonostante una stagione piuttosto sfortunata. Lo svizzero sarà il regista del nuovo Arsenal di Allegri.

MEZZALA SINISTRA

Un “nuovo” acquisto sarà Jack Wilshere nella prossima stagione dell’Arsenal. Il centrocampista inglese è andato in prestito al Bournemouth in estate, era stato anche accostato alla Juve, e a fine stagione tornerà alla base, dove Max Allegri farà di tutto per convincerlo a rimanere.

ESTERNO SINISTRO

Non solo Chiellini, Allegri a Londra si vuole portare un altro suo pupillo alla Juventus, quell’Alex Sandro che da quasi un anno è diventato il padrone assoluto della fascia sinistra bianconera. Già rispedita al mittente una prima offerta da trenta milioni di euro, ma chissà che il richiamo e il fascino della Premier non spingano Alex Sandro ad accettare la proposta dei gunners.

SECONDA PUNTA

Rapidità e capacità di far male in campo aperto, queste le principali caratteristiche di Danny Welbeck. L’inglese è stato spesso tormentato dagli infortuni, ma nella rivoluzione in casa Arsenal potrebbe essere l’unico a rimanere e Allegri potrebbe puntare sulle sue doti atletiche e tecniche.

CENTRAVANTI

Potrebbero ritrovarsi insieme a Londra a soli 12 mesi dall’addio. Allegri è stato l’allenatore che ha lanciato Alvaro Morata nel suo primo anno alla Juventus e potrebbe essere quello che lo rilancerà dopo la troppa panchina fatta a Madrid in questa stagione. L’Arsenal già la scorsa estate era pronto a mettere sul piatto sessanta milioni per Morata, chissà che l’arrivo di Allegri non possa far tornare alla carica i gunners per l’ex Juve.