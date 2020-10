TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex portiere della Juventus Dino Zoff ha parlato della lotta scudetto: “Siamo ancora all’inizio della stagione, quindi parliamo ancora sulla carta. La Juve, così come l’Inter, ha qualcosa in più rispetto al Napoli e a tutte le altre squadre. Sono due club che hanno una rosa più importante di tutte le altre. Comunque, gli azzurri e l’Atalanta lotteranno sicuramente per traguardi importanti”.