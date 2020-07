Zidane: “Il calcio è imprevedibile. A Madrid sto bene, ma tutto può succedere”

TORINO- Dopo il successo in campionato, Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa del proprio futuro: “Nessuno può sapere con certezza cosa accadrà, per questo non voglio parlare del prossimo anno. Ho ancora un contratto con il Real Madrid, mi piace stare qui e mi piace il lavoro che faccio, ma il calcio è imprevedibile. Non si sa mai cosa accadrà. Tutto può cambiare da un giorno all’altro. Io qui mi diverto, vedremo per quanto tempo ancora succederà”.

